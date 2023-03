Famigliola di cinghiali a spasso per il Pincio

La presenza dei cinghiali ad Ancona non desta più clamore, ormai. Il problema semmai è un altro: è che sono arrivati praticamente a bussare alle porte di casa. L’altra sera un gruppo di ragazzi che si trovava a passare in auto nella zona del Pincio, si è dovuto fermare quando ha visto che dalla curva spuntava un branco di cinghiali di dimensioni notevoli. Gli animali, uno in fila all’altro come è nella loro consuetudine, si dirigevano verso la zona più verde del quartiere tentando di confondersi con il buio della notte. Il video, nel quale ovviamente i ragazzi ci scherzano anche su ("Ce famo le pappardelle") ha iniziato a girare sui social, suscitando ilarità e anche un po’ di preoccupazione.