Fenicottero rosa, nati 4 pulcini

C’è sempre un motivo per far festa al Parco Zoo Falconara. L’ultimo si lega alla nascita di quattro pulcini di fenicottero rosa. Con i nuovi arrivati la colonia cresce ancora e sale a 44 esemplari, dai più piccoli appena nati fino ai più grandi che hanno 35 anni di età. Dopo una decina di giorni dalla schiusa delle uova, covate per circa un mese, i quattro pulli hanno lasciato i nidi, costruiti con terra e fango e posizionati nell’isoletta del reparto che ospita gli uccelli trampolieri. I pulcini sono coccolati e accuditi dai genitori e non vengono mai lasciati soli. A sorvegliarli in una sorta di asilo nido, dove vengono radunati tutti i piccoli nei primi mesi di vita, ci pensano anche gli altri adulti del gruppo. Il lieto evento si aggiunge alle recenti nascite della zebra Tina e della cammellina Alessandra.