Fermati dai carabinieri in Abruzzo. Truffano un’anziana e fuggono: bloccati con il bottino nell’auto

Truffano una donna di 83 anni ad Ancona e vengono bloccati e arrestati sulla statale 17 in Abruzzo. Nella notte, sul territorio comunale di Castel di Sangro (L’Aquila) i carabinieri della locale campagnia, comandati dal capitano Giuseppe Testa, hanno fermato a un posto di blocco una vettura segnalata dai colleghi di Ancona. Nell’auto c’erano due campani di 28 anni e 38 anni. Durante una perquisizione personale e del veicolo i carabinieri hanno trovato 1900 euro in contanti e 35 oggetti preziosi nascosti nel filtro dell’aria. Dalle verifiche si è risaliti all’anziana che qualche ora prima aveva denunciato di essere stata raggirata con la tecnica del finto incidente. Contattata da un fantomatico maresciallo dei carabinieri che le aveva dato indicazioni per evitare l’arresto di un parente, la donna aveva consegnato poi ai due soggetti i soldi in contanti e alcuni gioielli in oro.