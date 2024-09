Festa del Patrono, il sindaco di Copertino ricevuto a Osimo

Il sindaco di Copertino Vincenzo De Giorgi è stato accolto a Osimo dal primo cittadino nell’ambito delle festività patronali di San Giuseppe (18) per cui sono in corso i preparativi. L’occasione nello specifico è il ciclopellegrinaggio organizzato per il 18esimo anno dall’associazione Casello 13 con partenza da Osimo e arrivo a Copertino in quattro tappe. "La visita è servita a gettare le basi di una nuova e più proficua collaborazione tra le due comunità legate dalla figura di San Giuseppe da Copertino" dice De Giorgi.