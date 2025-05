Festa in Comune per la Castelfrettese tra promozione e juniores campione

Festa grande, giovedì pomeriggio, nella Sala del Leone del Castello di Falconara Alta, dove il sindaco Stefania Signorini e l’assessore allo Sport Ilenia Orologio hanno ricevuto e premiato i ragazzi della Castelfrettese Juniores allenati dal mister Marco Bacelli, per essersi aggiudicati la vittoria del campionato regionale Juniores e i ragazzi della prima squadra allenati dal mister Simone Ricci, per il passaggio in ‘Promozione’.

All’incontro hanno partecipato tecnici e dirigenti biancorossi, guidati dal presidente Augusto Bonacci. Sindaco e assessore hanno espresso la propria gratitudine per i risultati sportivi conseguiti dalle due squadre e per aver rappresentato al meglio la città di Falconara Marittima.

Signorini, dopo aver avuto l’occasione di incontrare le squadre durante la festa di Natale organizzata dalla Castelfrettese e svoltasi lo scorso dicembre all’auditorium Fallaci, ha detto "ho avuto modo di apprezzare l’entusiasmo che gli allenatori motivati sanno trasmettere ai propri atleti, oltre ai valori fondamentali che sanno veicolare come rispetto, condivisione e collaborazione".

Il bis di Orologio: "Questo è un momento importante – ha aggiunto l’assessore – poiché si denota la passione di dirigenti e allenatori, i quali con serietà hanno guidato i ragazzi verso il raggiungimento della vittoria, frutto di un fiero lavoro di squadra". Il presidente Bonacci ha sottolineato come le vittorie di entrambe le squadre siano state il risultato di "due cavalcate eccezionali".

La storia degli atleti della Castelfrettese, anche detti ‘Frogs’, è iniziata nel 1971 con un percorso di impegno ed entusiasmo che li ha condotti a trovare sempre la voglia e la forza di migliorare e ottenere successi, anche in momenti più difficili.

La società sportiva, anche grazie ad eventi di convivialità e socialità che vanno oltre il rettangolo di gioco e l’attività sportiva, rappresenta un incredibile punto di riferimento per la popolosa frazione falconarese.