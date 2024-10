Festa inaugurale col Bubble Theatre per la rassegna dedicata ai ragazzi

Riparte nelle Marche la Stagione di Teatro Ragazzi a cura del Teatro Giovani Teatro Pirata. Spettacoli ed eventi dedicati alle giovani generazioni, in collaborazione con 16 comuni: Appignano, Arcevia, Castelbellino, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Montemarciano, Osimo, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia e Serra San Quirico. Il primo appuntamento della 41esima edizione è domenica prossima al Pergolesi di Jesi con la festa di apertura che porta in scena il Bubble Theatre di Michele Cafaggi in "Controvento", uno spettacolo senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare vita a momenti di grande divertimento. Da segnalare, tra le proposte su Jesi, lo spettacolo "Grogh storia di un castoro" della compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi tratto dall’omonimo libro di Alberto Manzi, che chiude il programma di JesiEduca 2024 (24 novembre ore 11 e ore 17, Teatro Moriconi). Torna la collaborazione con i Musei Civici della città: tra il 13 e il 15 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, la Pinacoteca di Palazzo Pianetti accoglie lo spettacolo "I doni di Lucia" di e con Lucia Palozzi, ispirato alla Pala di Santa Lucia, capolavoro di Lorenzo Lotto conservato in questi luoghi. Nella performance l’attrice narra la storia della Santa, indossando un costume che è la perfetta riproduzione dell’abito raffigurato nel dipinto.

Da segnalare il debutto di una nuova produzione del Teatro Giovani Teatro Pirata, il 16 marzo 2025 nel Teatro Comunale di Montecarotto: si tratta di "Luna e Zenzero", uno spettacolo raccontato da un attore e un’attrice attraverso il linguaggio del teatro di figura (marionette portate, marionette ibride e ombre), per far vivere all’infanzia la magia dell’avventura, l’importanza della conoscenza e il potere del coraggio che nasce da un forte legame di amicizia. Tra i progetti speciali, quello legato ai disturbi alimentari e dedicato agli adolescenti, con la proposta dello spettacolo "Perfetta? Quasi perfetta" di Manifatture Teatrali Milanesi il 28 novembre alle 9:30 e alle 11 al Teatro Moriconi di Jesi, in collaborazione con la Rassegna Malati di Niente. E poi "K(-A-)O Faccine" di e con Kenji Shinohe, spettacolo di teatro danza sulla comunicazione digitale con Fondazione Sipario Toscana, e "Essere o non essere" di Teatro Koreja/ Babilonia Teatri sulla questione di genere. Biglietti in vendita un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso il botteghino del Teatro Spettacoli domenicali: 8 euro adulti, 6 ragazzi, 0.50 bambini sotto i 3 anni.