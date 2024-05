"Fiera di San Ciriaco da record: in 130mila"

"La carica dei 130mila". Secondo l’assessore a Grandi eventi e al commercio, Angelo Eliantonio, quella del 2024 è stata un’edizione della Fiera di San Ciriaco da record, come mai in passato. Difficile misurare l’afflusso di visitatori nei quattro giorni della festa legata al patrono di Ancona e soprattutto vidimare una cifra così elevata di presenze; lo era in occasione delle edizioni precedenti, quelle firmate per dieci anni dalla giunta guidata da Valeria Mancinelli, lo è anche adesso. Stando ai calcoli, lo ripetiamo, piuttosto effimeri, in occasione della fiera del 2023, le presenze nei quattro giorni avevano raggiunto quota 120mila. Ora Eliantonio alza il tiro e sposta l’asticella di altre 10mila persone, spiegando dal suo punto di vista il risultato dell’edizione 2024: "A differenza del passato la fiera l’abbiamo spalmata non più su quattro bensì su sei giorni – spiega al Carlino l’assessore Eliantonio – un dettaglio che non va dimenticato. Abbiamo iniziato il 30 aprile con l’offerta culinaria degli stand in piazza Pertini e abbiamo concluso il 5 maggio sempre in piazza Pertini con il il concerto. Analizzando la situazione contingente è fuori di dubbio che nei due giorni principali della fiera, il 1° maggio e la festa del patrono, il 4 maggio, rispetto agli anni scorsi ci siano state più persone, mentre il 2 e il 3 maggio, giorni feriali, le presenza credo si siano equivalse. Questi fattori hanno spinto me e gli organizzatori a parlare di presenza che hanno raggiunto le 130mila unità. Credo davvero che le cose siano andate molto bene come primo anno di organizzazione".

L’anno che potrebbe sancire anche l’addio a Blu Nautilus, col contratto in scadenza proprio nel 2024, sebbene il sindaco Silvetti, in un’intervista al Carlino non abbia escluso un nuovo accordo futuro con la società romagnola.