Fiesole piange Alfredo Falli, oggi i funerali

Sconcerto a Fiesole per la morta improvvisa di Alfredo Falli (nella foto), storico volontario della locale confraternita della Misericordia, impegno portato avanti con il padre Tito, fondatore e titolare dell’omonima caffetteria di piazza Mino, oggi di proprietà dei nipoti. Il 15 marzo prossimo avrebbe compiuto 80 anni. A dispetto dell’età era una persona molto attiva sia in ambito sociale, che sportivo come atleta "over" nella corsa e come saltatore, tanto che sabato scorso aveva partecipato a competizione a Carrara con la società Assi Giglio Rosso per la categoria veterani.

"Non è un luogo comunale affermare che per la nostra città si tratta di una grave perdita - ha detto il provveditore della Misericordia Guido Brilli -. Si era candidato per il Consiglio della nostra Misericordia per le elezioni di sabato prossimo. Dal 2026 al 2020 faceva parte del collegio dei probiviri. Era molto conosciuto a Fiesole e anche molto legato alla sua città". Alfredo faceva parte di un gruppo di "vecchi fiesolani" e si era occupato in più occasioni di mantenere vivi i ricordi della vita del passato; memorie raccolte in una pubblicazione, il cui ricavato della vendita era stato interamente donato alla Misericordia.

È stato trovato in casa senza vita domenica scorsa Alfredo Falli, dalle forze dell’ordine e dai volontari della Misericordia. I suoi colleghi erano stati allertati dal figlio, dopo che aveva più volte cercato di mettersi in contatto con lui, invano. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nel santuario di Santa Maria Primerana di piazza Mino.

Daniela Giovannetti