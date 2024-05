Finale playoff serie A1, Cosma Vela Ancona sfida la Rari Nantes Orobica a Senigallia

Oggi alle 14.30 alla piscina Saline di Senigallia la Cosma Vela Ancona ha un appuntamento con la serie A1: si gioca, infatti, gara2 di finale playoff contro le ragazze della Rari Nantes Orobica, formazione di Bergamo prima classificata nel girone nord. Le doriche di coach Milko Pace, una settimana fa a Romano di Lombardia, dove l’Orobica gioca in casa, si sono imposte con il punteggio finale di 12-7. Una prova di forza, una dimostrazione di maturità che oggi dovranno cercare di ripetere, stavolta sostenute dal proprio pubblico a Senigallia. La formazione anconetana ha ritrovato da oltre una settimana la vasca amica del Passetto per potersi allenare. Lo scorso anno la Cosma Vela Ancona è stata costretta a cedere in gara3 di finale playoff alla Locatelli. Quest’anno, forte anche dell’esperienza della passata stagione, ha cominciato la serie playoff con il piede giusto, eliminando in due gare l’Aquatica Torino e poi presentandosi con tutta la carica agonistica disponibile al primo appuntamento di finale, quello di una settimana fa, appunto, in cui ha messo in acqua la propria concentrazione, la solidità difensiva e un’ampia scelta di terminali offensivi, tutti fattori che hanno finito per mettere in crisi le bergamasche. Quella di oggi, però, potrebbe essere una partita diversa, almeno da parte delle avversarie che ora hanno preso le misure con la serie finale e con le anconetane. Alla Cosma Vela Ancona, insomma, servirà mettere in acqua la stessa determinazione dimostrata una settimana fa e poi un altro fattore fondamentale, come spiega anche coach Milko Pace, cioè quello di non mollare mai. Poi, solo poi, si potrà festeggiare. "Abbiamo trascorso una settimana quasi ideale – racconta coach Pace –, ci siamo allenati tutti i giorni in maniera adeguata, anche a Senigallia visto che giocheremo lì, con l’ultimo allenamento al Passetto. Abbiamo trascorso una settimana positiva, sale l’adrenalina come la tensione, ma è giusto che sia così. Mi aspetto una partita che sarà una vera finale, una partita in cui gli episodi faranno la differenza, in cui non bisognerà mai mollare. Se avremo la stessa voglia, l’atteggiamento e la concentrazione di domenica scorsa, allora potremo fare bene. C’è un traguardo importante da raggiungere e sarà anche un momento di crescita e miglioramento per tutto il nostro gruppo". Al Passetto, per il momento, si possono disputare solo partite a porte chiuse: anche per questo la Cosma Vela Ancona ha deciso di giocare a Senigallia, dove dalla sua avrà anche la spinta del pubblico, atteso numeroso sugli spalti della piscina Saline.

g. p.