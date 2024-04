Fiom Ancona, eletta la nuova segreteria

Eletta, nei giorni scorsi, la nuova segreteria della Fiom di Ancona. Confermati Pierpaolo Pullini per il territorio di Fabriano e Maurizio Gabrielli per Jesi, entra in segreteria Diego Capomagi che si occuperà della zona di Ancona sud. La proposta della segretaria generale Sara Galassi ha ottenuto il 93% dei consensi.

La gestione delle principali vertenze,come l‘elettrodomestico, l’automotive e la legalità negli appalti saranno le priorità della nuova segreteria Fiom. Poi lotta alla precarietà, contrasto alle differenze di genere e sicurezza nei luoghi di lavoro sono i temi che impegneranno tutta la categoria dei metalmeccanici.