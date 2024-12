Fiom Cgil primo sindacato al cantiere Crn di Ancona

Con quattro eletti la Fiom Cgil è il primo sindacato al Cnr di Ancona, cantiere navale del Gruppo Ferretti specializzato in progettazione e costruzione di megayacht. Questo l’esito del voto che ha rinnovato le Rsu e gli Rls. L’affluenza ha superato l’80 per cento sul totale di 233 lavoratori. Gli eletti sono Daniele Cerolini, Antonio Paolinelli, Andrea Bagnarelli e Morgan Lancioni. Tra le battaglie per migliorare le condizioni dei lavoratori, la firma dell’ultimo contratto integrativo in cui è stata confermata la riduzione dell’orario di lavoro e gli aumenti salariali. La Fiom Cgil ha ringraziato Marco Medici, prossimo alla pensione.