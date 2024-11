Fiori e piante nel mirino dei vandali. Il Comune decide di ripiantarli

Anche le piante e i fiori nel mirino dei vandali. Il Comune ripiantuma quelle di via Castelfidardo dopo averlo fatto a maggio con piante di abelia durate il tempo di qualche settimana. Alcuni residenti si dicono convinti non fossero state innaffiate e curate ma l’amministrazione spiega: "Sono state ripiantumate le aiuole lungo la salita pedonale di via Castelfidardo che raggiunge porta Mazzini. È la terza volta negli ultimi due anni, dopo che anche le ultime erano risultate danneggiate o da atti vandalici o dall’utilizzo improprio dei proprietari di cani. Questa volta sono state messe a dimora 26 piante e 10 bulbi della specie agapanthus navy blue, varietà ben resistente sia al freddo che al cado torrido, e soprattutto caratterizzata da una abbondante fioritura estiva - tra luglio ed agosto - con capolini blu intenso su robusti steli viola-verdi. Proprio per la bellezza che regala nel periodo estivo, è una pianta che viene utilizzata per decorare rotatorie e aree verdi in molte città. Si confida nel senso civico per rispettarne la crescita e la completa fioritura".