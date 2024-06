Foro Annonario, oggi arriva il Tour della Salute

La tappa marchigiana del Tour della Salute si terrà oggi e domani al Foro Annonario, con orari che andranno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 in entrambe le giornate. L’evento itinerante, promosso da Asc Attività Sportive Confederate, con il contributo incondizionato di Eg Stada e il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, sulla necessità di condurre uno stile di vita sano e sulla centralità della pratica sportiva nell’azione di contrasto rispetto all’insorgenza di malattie. Saranno attrezzati 6 ambulatori, nella quale sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti e consulti medici di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale, reumatologico, psicologico e veterinario (per i propri animali da affezione), curati da qualificati esponenti delle principali società scientifiche. In particolare saranno offerti consigli su prevenzione e gestione di eventuali patologie, ma anche suggerimenti in riferimento ad una corretta alimentazione, all’attività fisica da svolgere e all’importanza dell’aderenza alla terapia. Oltre ai consulti medici saranno proposte molteplici attività motorie, ludiche e aggregative, curate da qualificati istruttori e operatori aderenti alla rete Asc. In particolare, nel corso della tappa di Senigallia, ci sarà spazio per arti maziali, yoga, balli di gruppo e liscio, grazie alle collaborazioni con Pram Yoga Academy, Asd Social Dance e Asd Tradional Kung-Fu.