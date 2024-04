Fotografo dei vip: addio a Dario Ramazzotti

Un’intera comunità piange Dario Ramazzotti, stimato fotografo dei vip, morto lunedì a 88 anni ad Ancona dopo aver lottato contro un male che non gli ha lasciato scampo. Con lui se ne va, un mondo di immagini, ricordi, foto di matrimoni, anche famosi, la passione per il motociclismo. La camera ardente è stata allestita ieri alla casa funeraria Santarelli di Monsano. Oggi pomeriggio alle 17 sarà celebrato l’ultimo saluto all’abbazia Santa Maria In Castagnola. A ricordarlo sono tanti colleghi ed amici. Titolare dell’allora "Foto Moderna" Ramazzotti era affermato in tutta la Regione e conosciuto anche per la sua amicizia con personaggi famosi come Mike Bongiorno e il cantante Mino Reitano del quale è stato fotografo in occasione del matrimonio del grande cantante. Sognava di allestire una mostra con le foto di Mike Bongiorno e Mino Reitano e gli altri vip da lui immortalati, ma per varie ragioni il progetto che tanto desiderava non si è potuto realizzare. Dario Ramazzotti lascia nel dolore i figli Antonella e Lorenzo, la ex moglie Maria Piergigli e i suoi adorati nipotini.