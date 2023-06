Fuoco e fiamme alla Montagnola Paura per un rogo in un locale

Fuoco e fiamme in via della Montagnola: paura per un incendio all’interno di un locale tecnico di un’abitazione. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, a due passi dall’impianto sportivo del Palaindoor. Ad allertare i soccorsi, sarebbe stato il proprietario di casa. Secondo quanto trapela, si tratterebbe di una palazzina privata, composta da due piani. Il fumo, ieri mattina, si sarebbe propagato velocemente all’interno e all’esterno dei locali, proprio a ridosso della strada. L’incendio – secondo indiscrezioni – avrebbe coinvolto anche le pareti dell’abitazione, rivestite di cappotto termico e la facciata esterna dell’edificio. Le fiamme sono divampate investendo i quadri elettrici di un impianto fotovoltaico, rimasto miracolosamente intatto. Non si segnalano persone coinvolte, ma la paura è stata tanta. Dopo aver composto il Numero unico di emergenza 112, in una manciata di minuti, in via della Montagnola, sono giunti a sirene spiegate i mezzi dei vigili del fuoco di Ancona. I pompieri hanno spento immediatamente l’incendio, mettendo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme.

Una volta che la situazione è tornata alla normalità, l’area è stata interessata anche da un intervento dell’Enel. Per fortuna, non si registrano persone coinvolte.

ni.mor.