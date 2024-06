Furgone entra in un giardino

Tragedia sfiorata ieri nel tardo pomeriggio a Castelfidardo. Un furgoncino è letteralmente entrato all’interno del giardino di un’abitazione che si affaccia sulla strada, alle porte delle Crocette verso località Campanari, rimanendo in bilico "a testa in giù". Poco prima della rotatoria qualcosa deve aver distratto il conducente del furgoncino che appunto ha perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada. Miracolosamente non si sono registrati feriti ma tantissima è stata la paura per quelle persone che abitano nelle case a schiera a ridosso. L’uomo al volante del mezzo non ha riportato lesioni e nell’area invasa non c’era nessuno. Un vero caso fortuito perché quell’incidente, in caso contrario, poteva tramutarsi in tragedia. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Osimo per le operazioni di estrazione del mezzo. Per i rilievi e per gestire la viabilità sul posto una pattuglia degli agenti della Municipale. C’erano anche i tecnici dell’Enel per la cabina elettrica divelta di netto dall’impatto con il mezzo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Le indagini comunque sono tuttora in corso. La strada è rimasta chiusa per più di un’ora.