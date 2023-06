Furti di rame: arrestato il capo della banda

Furti continui di rame con l’aiuto di 5 complici. E’ stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino un rumeno che deve espiare la pena residua di un anno, 2 mesi e 11 giorni di reclusione per furto aggravato, commesso in concorso con altri.

Il provvedimento è stato emesso al culmine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Ancona, a seguito di reiterati furti di ingenti quantità di rame portati via dai capannoni industriale, nel territorio di Ancona e provincia. L’uomo sarebbe il vertice dell’organizzazione criminale e all’epoca dei fatti si era sottratto alla cattura migrando in Germania, a Stoccarda, dove è stato rintracciato dal personale Interpol e, successivamente, estradato in Italia per l’espiazione della pena. All’aeroporto di Fiumicino i poliziotti lo hanno preso in consegna dal personale Interpol e tratto in arresto, secondo quanto disposto dal provvedimento restrittivo emesso dalla procura generale di Perugia. Adesso è in carcere a Roma al Regina Coeli.