Furti, i residenti:: "Serve l’illuminazione"

Incubo furti, gli abitanti della popolosa frazione Marischio, chiedono più attenzione all’illuminazione pubblica. La richiesta al sindaco Daniela Ghergo è di chiedere la sostituzione delle lampade che sono da tempo non funzionanti. La richiesta è di avere maggiore sicurezza anche se le forze dell’ordine stanno mettendo in campo controlli proprio per stroncare su nascere i furti in abitazione. Un fenomeno che torna puntuale allo scattare dell’ora solare. Segnalazioni, negli ultimi giorni, sono arrivate da Marischio dove nelle festività di Ognissanti sono stati una decina i colpi in appartamento tra quelli messi a segno e tentati ma anche da altre frazioni. Anche i residenti di San Pietro a Castelletta e di Albacina, ad esempio, hanno sollecitato al sindaco Daniela Ghergo il potenziamento e la sostituzione di alcune lampade. Oltre Marischio, ricordiamo, i furti in appartamento si sono verificati negli ultimi giorni anche a Varano e Cancelli, due frazioni vicine allo svincolo SS 76 di Sassoferrato-Campodiegoli. I residenti si stanno organizzando con gruppi Whatsapp ma la raccomandazione è piuttosto di segnalare persone e movimenti sospetti alle forze dell’ordine.