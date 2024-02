Furti in due negozi, i filmati lo incastrano

Sono stati due, entrambi messi a segno lo scorso 9 novembre, i colpi ai danni di due esercizi commerciali della città, che hanno fruttato ai malviventi un bottino di 7mila euro. La polizia ha avviato accurate indagini per risalire all’identità dei responsabili: dalle immagini di videosorveglianza dei due esercizi commerciali, è emerso che i prodotti erano stati occultati in un borsone posizionato nel carrello della spesa. In entrambi i furti, il ladro è uscito da una porta utilizzata per l’uscita d’emergenza dove un complice, avvisato telefonicamente, lo attendeva all’esterno a bordo di un’autovettura.

Gli agenti del Commissariato hanno visionato minuziosamente le riprese video del circuito interno di sicurezza dei negozi, riuscendo ad individuare un giovane con particolari caratteristiche e scoprendo che era la stessa persona. Si tratta di uno straniero e comunitario che si era reso responsabile anche di un ulteriore furto perpetrato negli stessi giorni nel comune di Jesi. In particolare, aveva asportato illecitamente merce per un valore di 7mila euro. Al termine delle indagini, è stata trasmessa comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per i reati di furto aggravato commessi in concorso di altra persona ancora da identificare.