Gadda: "Partita sporca, difficile, scorbutica: punti pesanti"

Massimo Gadda a fine match evidenzia il terzo successo consecutivo dell’Ancona, conquistato da una squadra cresciuta, che dimostra di saper soffrire e lottare per portare a casa punti pesanti per la classifica: "Un risultato importantissimo, in una partita difficile, sporca, scorbutica, che abbiamo vinto meritatamente – attacca il mister –. Abbiamo fatto un grosso primo tempo. E nel secondo abbiamo controllato bene gli avversari. Nel primo tempo abbiamo regalato loro una palla gol su una disattenzione, ma per il resto una vittoria meritata. Mi sono piaciute molto la convinzione e la sicurezza con cui i ragazzi hanno giocato, quelle che avevamo perso un po’ di tempo fa e che stiamo ritrovando. Andiamo avanti. Abbiamo rimediato a una situazione che s’era messa difficile, adesso dobbiamo continuare".

La solita solidità difensiva che non ha concesso quasi nulla agli avversari: "Dietro abbiamo fatto una grossa partita, non abbiamo mai rischiato se non in quell’occasione nel primo tempo, contro attaccanti forti. Abbiamo trovato il gol di Amadori, sono molto contento per questo ragazzo che può crescere e migliorare e sa dare sempre tutto. E sono molto contento perché l’ultima volta che eravamo in trasferta con i nostri tifosi, loro erano andati via prima della fine della partita, una partitaccia. Stavolta invece li abbiamo ripagati".

Un’Ancona che ha dominato: "Gli avversari nel finale hanno tentato il tutto per tutto, ma noi abbiamo avuto la possibilità di fare anche il secondo gol, dovevamo essere più cattivi, negli ultimi venti minuti abbiamo controllato il Notaresco, per il resto abbiamo sempre fatto la partita noi. A fine primo tempo c’eravamo detti di azzerare tutto, di non pensare al vantaggio, di andare a cercare il secondo gol, e come atteggiamento e qualità lo abbiamo fatto. Poi manchiamo un po’ lì davanti, è una pecca che abbiamo e che conosciamo, le cose stanno migliorando, sicuramente, ma questa rimane una prestazione di grosso spessore".

Sulla falsariga del mister anche Alessio Gulinatti: "Stiamo facendo finalmente le cose che dobbiamo fare, e stiamo dimostrando che ci siamo. Ora dobbiamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo, continuando così. E’ successo spesso che siamo andati sotto e non siamo riusciti a fare gol. Adesso una volta che andiamo in vantaggio continuiamo a giocare, proviamo a segnare altri gol e se non va, comunque abbiamo capito che l’importante è difendere tutti insieme per non prendere gol, questo è l’importante. Perché adesso abbiamo capito che il gol riusciamo a farlo".

g.p.