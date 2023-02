Gara di solidarietà per aiutare un clochard

di Silvia Santini

C’è un clochard che da giorni ormai vaga per Osimo. Nel giro di poche ore è stato segnalato dai cittadini a vigili e carabinieri. Ormai da diverse notti dorme e sosta nei pressi dei giardini della scuola Fornace Fagioli. La sua presenza ha infastidito tanti, soprattutto alcune donne che si sono dette impaurite. Altri invece, venendo a sapere della sua presenza anche dai social, hanno fatto scattare una catena di aiuti importante, tanto che all’uomo sono arrivate coperte e alcuni viveri. "La situazione del clochard è conosciuta ai servizi sociali ancor prima che fosse comparsa sui social – afferma Paola Andreoni, assessore ai Servizi sociali e vicesindaco –. I servizi sociali accompagnati dalla Polizia locale anche ieri sono andati sul posto per incontrarlo. Sono stati lasciati riferimenti per eventuali contatti qualora l’uomo decidesse di accettare l’aiuto proposto. Durante il giorno si sposta a piedi e arriva anche nelle frazioni vicine ed è proprio lì che ieri mattina i servizi sociali l’hanno trovato. Hanno avuto un lungo colloquio durante il quale gli è stato proposta un’accoglienza nella casa Asso di Cuori e i pasti assicurati. L’uomo ha però convintamente comunicato che non vuole accettare tali servizi e che preferisce vivere libero di dormire e di mangiare dove gli capita. Oltre ai servizi sociali anche la Caritas e diversi volontari della parrocchia sono intervenuti proponendo l’accoglienza ma la risposta è sempre stata la stessa. Le istituzioni hanno agito secondo le loro competenze, ma debbono rispettare la volontà delle persone nel rispetto del principio dell’autodeterminazione, non possono fare forzature se non mantenere un contatto e un dialogo. D’altra parte l’uomo non ha fatto rilevare episodi di aggressività verso le persone né ha mai disturbato la quiete pubblica". I servizi sociali continueranno comunque ad incontrarlo per instaurare un rapporto positivo e dimostrare tutta l’accoglienza necessaria. "Osimo per affrontare emergenze abitative dispone di sei posti letto nella casa Asso di cuori dei quali quattro sono già occupati. Per i pasti il Comune ha una convenzione con l’associazione l’accoglienza ’Mensa del povero’ che garantisce dei pasti caldi a chi ne ha bisogno. Inoltre ha anche una convenzione con ’Abitare solidale’ che si occupa di accoglienza garantendo un percorso inclusivo. Forte è la collaborazione con il terzo settore come la Caritas ed altre associazioni con le quali si lavora in modo integrato. La questione è un grave problema non solo nazionale. Il Parlamento Europeo ha approvato di recente una Risoluzione per affrontare il problema dei senzatetto. Occorre che lo Stato ripensi le politiche abitative e le risorse economiche da mettere in campo".