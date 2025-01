Gastronomia, chiude: "Mente locale"

"Mente locale" in centro a Camerano chiude i battenti. Dopo anni, la bottega di qualità a filiera corta con gastronomia da asporto e prodotti di aziende agricole marchigiane ha annunciato la chiusura. "La decisione è stata difficile da prendere ma da sola è diventata una situazione insostenibile, le spese sono tante, i prezzi sempre più alti e, per quanto mi sforzi di trovare sempre nuove proposte e iniziative per fare arrivare le persone al centro di Camerano, non si riesce – dice la titolare Valentina -. Capisco anche che non si è più tanto motivati a raggiungere un centro così privo di servizi basilari e accessibilità".