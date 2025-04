Non autosufficienti, scade il bando per i contributi

Contributi economici mensili in favore di persone che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare, nonché l’erogazione di prestazioni a supporto della famiglia a sostegno della domiciliarità. Sono le misure previste dal bando ‘Home Care Premium 2025’, destinato a dipendenti e pensionati pubblici con disabilità o non autosufficienti o che abbiano parenti o affini di primo grado in condizione di non autosufficienza. Promosso e finanziato dall’Inps, il bando è pubblicato sul sito dell’Asp Ambito 9 che, aderendo al progetto dell’Istituto di previdenza, dà supporto ai cittadini per le procedure amministrative (acquisizione domande e erogazione servizi). C’è tempo fino a mercoledì per presentare le domande per via telematica, accedendo al sito Inps, tramite Spid. Presupposto indispensabile, il possesso della certificazione di disabilità e Isee.