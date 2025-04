Si abbassa i pantaloni in strada e si masturba davanti a ragazzine

Si era abbassato i pantaloni e si era masturbato davanti a tutti, alla presenza anche di due ragazzine. Ai domiciliari un 27enne di Cerreto d’Esi. Nei giorni scorsi i carabinieri di Matelica hanno sottoposto agli arresti domiciliari un rumeno di 27 anni, residente a Cerreto d’Esi, in applicazione di un provvedimento di misura cautelare emesso dal gip del Tribunale di Macerata. Il 27enne era stato già denunciato dai carabinieri, a marzo scorso, per il reato di atti osceni. L’uomo, non nuovo a episodi del genere, si era spogliato e si era masturbato in una via, a due passi dal centro di Matelica, alla presenza di diverse persone, tra cui due minorenni.

I presenti avevano subito chiamato i carabinieri e quando i militari erano arrivati sul posto lo avevano trovato ancora mezzo nudo. Nei confronti del 27enne, che di fatto è disoccupato, è stato emesso il provvedimento restrittivo e i carabinieri, alla fine, lo hanno condotto nella sua abitazione, dove dovrà espiare la misura cautelare. Sono stati giorni di intenso lavoro per i carabinieri, che hanno svolto un servizio di controllo coordinato, con la collaborazione di tutte le stazioni dei carabinieri dipendenti il Nucleo Operativo e Radiomobile, allo scopo di prevenire i reati in genere, in particolare i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati, inoltre, predisposti posti di controllo sulle principali strade.