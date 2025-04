Il Far west sbarca in spiaggia ai Bagni 83

Atmosfera western ai Bagni 83 tra cavalli, musica country e sapori dell’America rurale. Si chiude oggi l’evento, inserito nel Festival Agro-marino, che propone un originale incontro tra la cultura agreste e quella marinara, con il mondo western assoluto protagonista di questa tappa.

Tra balli country sulla spiaggia, musica dal vivo e specialità gastronomiche ispirate all’America rurale, i visitatori vivono un’esperienza fuori dal tempo. Grandi e piccoli potranno anche provare l’emozione di una cavalcata grazie alla collaborazione con i maneggi Il Girasole di Montemarciano e Il Giglio di Sant’Angelo di Senigallia, che metteranno a disposizione pony e cavalli per passeggiate sulla sabbia.

Ci sono anche anche le esibizioni di ballo country coreografato, con gruppi provenienti da tutta la regione, con spettacoli coinvolgenti e lezioni aperte a tutti. Non manchano stand enogastronomici a tema western, dove è possibile gustare grigliate, hamburger, fagioli alla texana e birre artigianali.

Ci sono, infine, anche laboratori didattici per bambini, giochi all’aria aperta e spazi dedicati all’artigianato tipico. L’obiettivo è valorizzare il legame tra la terra e il mare, in una cornice familiare e festosa. L’ingresso è gratuito e le attività si svolgeranno dalle 10 del mattino fino a sera. Un’occasione imperdibile per vivere la spiaggia in modo alternativo e originale.