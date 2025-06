"Aspettiamo solo la fine della scuola"

Matteo Zannini scende dal suo trespolo per spiegare la situazione bagnini. C’è poca gente, ma a Palombina c’è sempre da fare: "Abbiamo iniziato la stagione un po’ prima, il numero attualmente è ridotto, ci sono circa la metà dei bagnini che ci dovrebbero essere a stagione piena. Questo ha creato un po’ di problematiche, la maggior parte dei bagnini viene dalle scuole e finché non sono finite c’è un po’ di carenza di personale. Ma da giugno, con la stagione che entra nel vivo, avremo il numero giusto di bagnini. Comunque c’è un’ottima organizzazione, sono state riconfermate le squadre dell’anno scorso, noi facciamo capo a Roberto Goffredi che organizza Palombina, Falconara e Ancona, Portonovo invece è gestito in maniera differente. Per adesso c’è poco lavoro, quando ci sarà più gente sarà tutto diverso".