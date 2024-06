Genga al voto, Sorci tenta la scalata dall’opposizione: "Consorzio di Frasassi, gestione da cambiare"

Sfida a due sabato e domenica a Genga: Franco Sorci (‘Governo di popolo per Genga’) tenterà lo sgambetto al sindaco uscente Marco Filipponi (Nuova Genga).

Franco Sorci, perché ha deciso di candidarsi?

"Perché non trovo giusto che in un Comune ci sia una sola lista per la scelta dei nuovi amministratori. I cittadini hanno il diritto di poter scegliere da chi vogliono essere amministrati. Ho esperienze da consigliere di opposizione in vari Comuni oltrechè da segretario generale della federazione trasporti della Cisnar, ora Ugl".

Le tre cose di cui ha più bisogno oggi Genga?

"Innanzitutto la cura del territorio che dovrà essere portata avanti costantemente nei 5 anni di amministrazione. Poi il sociale, con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e ai meno fortunati. Infine c’è bisogno di incentivare le attività sportive".

Il primo intervento che farebbe se dovesse essere eletto?

"L’azzeramento degli attuali incarichi al Consorzio Frasassi poiché non ne condivido le modalità di gestione. C’è da cambiare sistema: le grotte di Frasassi sono un patrimonio della comunità. La gestione del consorzio dovrà essere oculata. Le elargizioni di pubblico denaro per attività che molto poco hanno a che vedere con la pubblicizzazione del complesso ipogeo debbono terminare. I proventi vanno investiti sul territorio: strade ben tenute, giardini sempre in ordine, pulizia delle vie di montagna, abbellimento con fioriere".

Sicurezza, implementerebbe la presenza della polizia locale o delle telecamere?

"Sul nostro programma è già evidenziato il problema della sicurezza con il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine specie sulla piaga delle sostanze stupefacenti, Nel caso fissimo eletti provvederemmo all’installazione di telecamere per la videosorveglianza nei luoghi di maggiore affollamento".

Come combatterebbe lo spopolamento del borgo?

"Per evitare lo spopolamento bisogna creare opportunità di lavoro, incentivi e sgravi fiscali per le giovani coppie residenti e per quelle che volessero scegliere il nostro Comune".

Perché l’8 e 9 giugno i cittadini dovrebbero votare lei?

"È da oltre un quarto di secolo che nel comune di Genga si alternano le stesse persone, che non hanno prodotto il benessere che la natura con le Grotte di Frasassi ci ha regalato".

Sara Ferreri