Ultima giornata Serie B: General Contractor sfida Gema Montecatini per i playoff

Domani 38esima e ultima giornata del campionato di serie B (su tutti i campi palla a due alle 18 in punto). Il giorno della resa dei conti per diciotto delle diciannove squadre rimaste in gara (due ‘fuori gioco’ da tempo: dopo lunga tribolazione Chieti aveva mestamente salutato la compagnia a gennaio, Roseto il suo strepitoso campionato lo ha giocato a parte stravincendolo con largo anticipo). A 40 minuti dalla fine della stagione regolare, dopo aver a lungo accarezzato il sogno playoff ed essersi destreggiata per settimane tra il settimo e l’ottavo posto (il meglio del meglio nei play-in), la General Contractor di scena oggi a Pistoia contro la Gema Montecatini dovrà, per conoscere il proprio destino, fare i conti con l’avversario più scomodo: l’incognita dei risultati altrui. In questo caso Chiusi e Fabriano le due formazioni con le quali la truppa di coach Ghizzinardi divide, a quota 36 punti, l’ottava piazza. Incognite e consapevole pessimismo in casa biancoblu, legate agli incroci odierni: Jesi in trasferta contro la squadra terza in classifica che sul parquet ‘amico’ viaggia con un eloquente 14/3 vittorie/sconfitte, Chiusi in casa affronta Livorno, Fabriano proverà a mettere tutti d’accordo nel Lazio contro il Latina penultimo in classifica.

Per arpionare l’ottava piazza la General dovrebbe vincere a Pistoia - ipotesi perlomeno ardita alla luce delle recenti deludenti prestazioni nonché della preoccupante involuzione sotto l’aspetto del gioco e di risultati, sei sconfitte nelle ultime sette uscite - sperando nella contemporanea sconfitta delle altre due. Con qualsiasi altro risultato Jesi chiuderebbe nona o decima trovando con ogni probabilità Sant’Antimo come primo avversario play in, da giocare al Palatriccoli (però…) e successivamente, sempre in una gara secca e sempre come ipotesi al momento più attendibile, in trasferta ancora a casa Gema. Al campo, come sempre, il compito di stabilire la verità, alla squadra quello di dare fondo a quel che resta delle energie, non solo fisiche, e provare a risorgere dalle proprie ‘ceneri’.

Gianni Angelucci