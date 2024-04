Geometra-tecnico con conoscenze informatiche

Scadenza: 19/04/24. Candidati: 1. Qualifica: geometra. Codice offerta 385047/1. Centro per l’impiego: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Securgenia srl di Osimo (An) ricerca 1 geometra - tecnico anche senza esperienza. Mansioni: progettazione, preventivazione, gestione del cantiere. Titolo di studio: diploma di scuola superiore tecnico, geometra, professionale. Conoscenze informatiche: office, autocad 2d base. Altri requisiti: patente b (automunito/a) e disponibilità a trasferte occasionali in ambito regionale. Preferiti candidati/e con eta’ compresa tra 18 e 45 anni. Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile, rinnovabile. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum vitae a a.zemiti@securgenia.it