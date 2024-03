Gest Group annuncia la partnership con la Mignanelli, premiata da Forbes

Gest Group, azienda marchigiana con una solida esperienza nel settore del turismo, annuncia la sua collaborazione con Costanza Mignanelli, recentemente premiata da Forbes tra i 100 marketing manager più influenti d’Italia. Una partnership significativa per entrambe le parti, che amplia le opportunità di crescita nel mercato turistico. Mignanelli, con un’esperienza di 8 anni come responsabile marketing e comunicazione, sceglie di dare una svolta alla propria carriera schierandosi in prima linea con aziende e privati del territorio come freelance e decide di partire proprio da qui: "Questa collaborazione con Gest rappresenta un’opportunità eccitante per me – ha commentato – Il team mi ha colpita per capacità di visione, entusiasmo e spirito imprenditoriale. Sono orgogliosa di lavorare insieme a un partner così prestigioso e radicato nel territorio che mi ha dato i natali e nelle cui potenzialità continuo a credere. Guardo con fiducia al futuro, sapendo che insieme potremo realizzare grandi cose. Sono tanti i progetti in cantiere che mi appassionano e che mi hanno convinta ad accettare la sfida. Con me porterò certamente il mio bagaglio di esperienze, di errori e di successi, guidata dai miei capisaldi: il concetto di squadra, di emozioni e di umanità. Perché prima di parlare di target, clienti-tipo e profilazioni, abbiamo di fronte e accanto a noi persone – continua lei – Credo nel massimo rispetto dei colleghi che non sono antagonisti, ma compagni di viaggio". Soddisfatto Eugenio Gallo, Ceo della gruppo: La collaborazione genererà valore aggiunto alle attività strategiche per la valorizzazione dei nostri brand e per i nuovi processi di crescita in atto".

n.m.