Gestore unico dei rifiuti Liste Civiche contrarie

All’assemblea Ata di giovedì scorso il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni ha formulato una soluzione che corrobora quella dei colleghi di Ancona e Jesi, quella cioè di un gestore unico per il ciclo integrato dei rifiuti nella provincia. Il presidente del Consiglio regionale Dino Larini commenta: "La straordinaria maggioranza che governa Osimo da anni (sinistra, M5s e Progetto Osimo) ha sbagliato tutto sui rifiuti. Per anni hanno fatto credere che avevano in testa un’idea meravigliosa che tutelava personale in servizio e costo contenuto ai cittadini. Oggi Osimo è esclusa da ogni accordo con gli altri Comuni, costretta a rincorrere, senza un’idea che non sia continuare ad aumentare la tassa rifiuti, con la messa in pericolo del personale - dice -. Un disastro annunciato, che nessun tentativo coprirà. Le Liste civiche, accusate di essere "cassandre", dicevano solo la verità: il progetto non poteva funzionare. Oggi esce fuori la verità di un totale isolamento di Osimo sul settore dei rifiuti dopo quello dell’acqua". Poi l’appello del leader civico osiamno: "Si riprenda il piano di contenimento dei rifiuti delle Liste Civiche, si dia mano al programma di organizzazione e razionalizzazione delle spese e si apra un rapporto con tutti gli enti interessati per l’attuazione della procedura indicata dalla norma".