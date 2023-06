Giacchetti: "Dopo i lavori tornerà la grande arte"

Mancherebbero grandi eventi nel calendario dell’estate osimana secondo le Liste civiche all’opposizione e, per la Cna, anche le grandi mostre del passato. La presidente dell’Istituto Campana per l’Istruzione permanente Gilberta Giacchetti afferma: "Dopo questi ci saranno anche più spazi fisici per appuntamenti eccezionali di carattere nazionale. Se vogliamo parlare di grandi eventi al Campana sarà bene ricordare che questi sono iniziati sotto l’amministrazione delle Liste civiche nel 2013 con sindaco Simoncini e assessore Ginnetti, era la mostra "Da Rubens a Maratta" curata da Vittorio Sgarbi. Poi la mostra "Le stanze segrete" sempre di Sgarbi venne spostata di un anno dal 2014 al 2015. Il 2023 non ha visto l’organizzazione di questo genere di appuntamenti perché sta per partire la ristrutturazione del Palazzo. Un’occasione storica che consentirà di liberare le stanze del terzo piano dove potranno tenersi proprio le mostre". I soldi per la ristrutturazione sono arrivati a inizio anno: "Non vorrei si dimenticasse la velocità dell’iter amministrativo di questa operazione per la quale abbiamo ottenuto quasi 5 milioni di euro dall’Ufficio speciale per la Ricostruzione. Un’opportunità, questa, che consentirà tra l’altro la visita del piano nobile del Campana oggi appunto adibito anche a mostre. Non appena ce ne sarà la possibilità, siamo pronti ad aprire le porte"