Giovanni e Vittorio a 85 e 76 anni a piedi a Loreto per la promozione

Una promozione in D vale bene un ‘pellegrinaggio’. Da Castelfidardo al Santuario di Loreto. Quasi una decina di chilometri che hanno percorso ieri a piedi due super tifosi: Giovanni Braconi, nonno di Lorenzo attaccante del Castelfidardo che è andato pure a segno nella finale playoff, e Vittorio Catena, storico dirigente del Castelfidardo, rispettivamente 85 e 76 anni. Hanno mantenuto la promessa. La loro squadra del cuore, il Castelfidardo, domenica ha vinto la finale playoff di Eccellenza salendo in D, ed ecco dopo tre giorni i due che raggiungono Loreto a piedi. Vestiti con la tenuta da gioco: maglia biancoverde del Castelfidardo e pantaloncini biancoverdi. Partendo da Porta Marina fino al Santuario loretano. Con i due ’eroi’, per Vittorio non è la prima volta, che all’arrivo trovano pure il tempo di scherzare. "Cu ce vole, cinque minuti" rispondendo alla domanda "ce l’avete fatta?". Insomma si fa festa ancora a Castelfidardo per il ritorno dei biancoverdi in D dopo appena due stagioni, con tanto di promessa mantenuta da parte di Giovanni e Vittorio.