Giramondo con 6 cani. Uno è paralizzato

Una giramondo con sei cani al seguito, di cui uno paralizzato: Mara Gobbato, originaria di Luino (Varese), fa tappa nelle Marche e cerca fondi per curare la sua cucciola bianca, Preziosa. Due giorni fa, l’ha portata in una clinica veterinaria di Ancona, alle Brecce Bianche. "Mi servirebbero dei soldi per un’eventuale operazione chirurgica, qualora il problema al crociato non si risolvesse. Dovrei riuscire ad accumulare almeno 2mila euro", il suo appello. Mara viaggia l’Italia e l’Europa da dieci anni. A Murcia, in Spagna, succede l’irreparabile: uno dei suoi cagnoloni, Hippy, viene ferito dallo sparo di un poliziotto, che lo ferisce alla spina dorsale. Da quel giorno, Hippy non riesce più a muovere le zampe posteriori e viene trainato con l’ausilio di un carrello. Un viaggio, quello di Mara, iniziato il 21 gennaio 2015, quando – ci confessa – "mi sono ritrovata per strada per motivi personali e familiari". Lo sguardo si fa buio, poi però guarda la sua tribù che la segue ovunque: "Da una sventura – riflette – ne è nata un’opportunità, una vera e propria avventura. Abbiamo attraversato insieme la Francia e il Portogallo. Siamo andati a piedi da Ventimiglia a Barcellona". Proseguiamo il tragitto e la accompagniamo da piazza Cavour al Passetto, dove ha parcheggiato il suo van: "Sto facendo il giro d’Italia, credo sia importante scoprire i nostri luoghi prima di andare all’estero". Chiediamo come sia la vita da vagabonda: "È bello, ti fa sentire viva. Durante la pandemia da Covid, ho vissuto due anni in una spiaggia, in Spagna, alla Robinson Crusoe. Ma bisogna avere disciplina per evitare di ritrovarsi in brutti giri", sottolinea. Un groviglio di guinzagli finisce con due occhi che la guardano dal basso all’alto. Le sue creature – oltre a Preziosa e Hippy ci sono Punky (adottato ad Osimo), Margherita, Perla e Macho – la seguono in giro per il mondo a bordo di un furgone che la ragazza, di 35 anni, è riuscita ad acquistare grazie alla solidarietà della gente. È quella la sua casa, dove mangia e dorme: "Accumulo soldi facendo la musicista, la giocoliera e l’artista di strada. Spendo lo stretto necessario", assicura. Prima di Ancona, Mara ha toccato Rimini, Pesaro, Fano e Fabriano. Le prossime tappe marchigiane saranno "Tolentino (martedì), Macerata (mercoledì). Dunque, giovedì a Monte San Giusto, sabato di nuovo a Macerata e da domenica Ascoli Piceno, per poi passare all’Umbria, all’Abruzzo, alla Puglia e alla Calabria.La 35enne ha soltanto una Postepay. Per rispondere al suo appello, questo l’Iban: IT56L3608105138294256294258.

Nicolò Moricci