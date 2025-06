Giù dalla bici per una buca. Gubinelli finito in un campo. E’ stato solo un incidente

La caduta dalla bicicletta sarebbe avvenuta per colpa di una buca trovata sul terreno, dove si è impuntata una ruota, facendogli perdere l’equilibrio e volare a terra. Per questo il pubblico ministero Paolo Gubinelli è stato trovato su un campo, vicino alla ciclopedonale del Conero, tra Varano e Portonovo, sabato scorso. Un incidente e nulla di più dietro quella caduta che lo ha fatto finire in ospedale, a Torrette, inizialmente con un codice rosso poi ridimensionato. Il magistrato è ancora ricoverato in clinica Neurologica, in condizioni stabili ma non più gravi. Sta recuperando e dovrà affrontare un percorso riabilitativo. Sui primi soccorsi avuti emergono ulteriori dettagli. A notarlo per primo è stato il titolare di un maneggio che si trova nelle vicinanze a dove è stato trovato, in un terreno privato, non sul percorso della ciclopedonale che il Comune si è adoperato a controllare con un sopralluogo lunedì mattina, per fugare ogni dubbio. Era a cavallo, in una zona consentita, insieme ad altri appassionati, una decina di persone in tutto e tra i quali c’erano anche quattro medici che si sono prodigati per dargli la prima assistenza, in attesa che arrivassero l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Il loro intervento è stato molto importante per stabilizzarlo ed evitare conseguenze peggiori. Il proprietario del maneggio lo ha riconosciuto subito indicando chi fosse anche se non aveva i documenti con sé. Al momento non si ravvisano reati sull’accaduto, la questura si è limitata a sentire i primi soccorritori e a raccogliere le loro dichiarazioni. La zona dove il magistrato è stato trovato non era nuova ai suoi giri in bicicletta, fatti indossando sempre le opportune protezioni come il casco. L’allarme sabato è stato dato attorno alle 18, quando è stato trovato a terra sul campo, immobile, senza la possibilità di chiamare da solo gli aiuti. Portato in pronto soccorso è entrato in sala emergenza dove è poi rimasto in osservazione fino al mattino seguente, prima di essere ricoverato in Neurologia. Non è stato mai in prognosi riservata.

ma.ver.