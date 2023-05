Gli studenti a scuola di luci e scenografie

Cosa accade dietro un sipario? Come si realizza una scenografia, un costume teatrale, un disegno luci, un laboratorio di teatro sociale? Alle domande degli studenti sta rispondendo "Banco di Scena" il progetto di P.C.T.O (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ideato nel 2014 dalla Fondazione Pergolesi Spontini e che ogni anno coinvolge le scuole superiori per insegnare agli studenti le abilità e le conoscenze necessarie per poter lavorare nei mestieri dello spettacolo dal vivo. Per questa decima edizione, sono coinvolti 34 studenti del terzo e quarto anno del liceo Artistico "Edgardo Mannucci", dell’I.I.S. "Marconi - Pieralisi", dell’I.I.S. "Galileo Galilei" e del Liceo Ginnasio Statale "Vittorio Emanuele II" di Jesi. Cinque i laboratori attivati: in Scenografia e Scenotecnica, in Sartoria teatrale, in Illuminotecnica, in Pedagogia teatrale e Danza Movimento Terapia, in "Comunicazione". Ieri il via ai laboratori mentre venerdì i ragazzi incontreranno il direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini, Cristian Carrara. "Il barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini sarà il filo conduttore di Banco di Scena 2023. I laboratori proseguiranno fino alla chiusura delle scuole e, dopo la pausa estiva, riprenderanno con un calendario intensivo nel mese di settembre.