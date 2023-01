Glorio: "Grotte, ingressi triplicati dal 2015 a oggi"

"Nonostante gli ingressi alle grotte siano triplicati dal 2015 ad oggi, è obiettivo di questa Amministrazione continuare ad investire sulla promozione turistica e territoriale ampliando collaborazioni in un’ottica di rete con territori e realtà limitrofe e simili". Ad affermarlo è l’assessore al Turismo Michela Glorio. Ottimo è stato il riscontro dei biglietti congiunti durante l’anno appena chiuso con i Comuni vicini in un’ottica di grande collaborazione: convenzione con la città sotterranea di Camerano venduti ha portato mille e 100 visitatori che hanno circuitato tra i due Comuni, grazie alla riduzione, e quella con i Musei di Offagna mille e 330 persone. E’ da poco iniziata poi una collaborazione con il Comune di Fermo per una scontistica nelle rispettive attrazioni turistiche: con questo accordo chi visita le grotte osimane può usufruire di un biglietto scontato per ammirare i cinque siti della città di Fermo (cisterne romane, Pinacoteca civica, Musei Scientifici, Teatro dell’Aquila e Museo archeologico di Torre di Palme) e viceversa chi visiterà le attrazioni fermane potrà beneficiare di uno sconto per gli ipogei di Osimo. L’Accordo con il Comune di Fermo arriva dopo l’intesa con il Comune di Camerano che prevede appunto un biglietto congiunto per la visita delle due realtà ipogee, e a quella con il Comune di Offagna che ha una scontistica per chi visita la Rocca e i musei civici di Offagna e viceversa. "Osimo si apre sempre più al territorio e ai Comuni limitrofi eo che presentano caratteristiche e peculiarità comuni con l’obiettivo di spingere i visitatori a prolungare la loro permanenza sul territorio della Regione Marche e della Riviera del Conero". Il 2022 poi ha visto il ritorno del turismo didattico e tra maggio a settembre ha coinvolto mille e 360 studenti; tra le proposte più gettonate gli itinerari del "Percorso delle fonti" che ha coinvolto 12 classi per un totale di quasi 300 studenti e l’itinerario "Osimo romana" che ha coinvolto sei classi hanno visitato il centro storico e il sito archeologico di Montetorto, in località Casenuove. Oggi torna "Grotte di suono", un percorso sensoriale all’interno della grotta del Cantinone dalle 21.15 con Luca Pesaresi.