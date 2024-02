Goldengas, ecco il girone. La prima fuori a Fiumicino

Una vittoria per la Goldengas, una sconfitta per la Stamura, ma ora si fa sul serio. L’ultima giornata della stagione regolare di serie B Interregionale di domenica ha ricalcato quanto successo in molte altre giornate precedenti, con Senigallia – pur non apparsa in un gran momento – vittoriosa sul Pescara Basket al PalaPanzini e Ancona di nuovo sconfitta in casa, dal Teramo.

Ma conta poco, perché dopo una settimana di sosta (il prossimo week-end infatti non si gioca, si riprende sabato 2 marzo) si farà sul serio mettendo in pratica la nuova formula, tanto discussa quanto inedita e inutilmente complicata. Dunque, in sintesi le 12 squadre del girone marchigiano vengono divise in 3 gruppi (Gold, Silver, Salvezza) nel quale, portandosi dietro i punti conquistati nella prima fase (ma solo negli scontri diretti) si uniranno alle 12 del girone laziale.

Alla luce di ciò, nel girone Gold, le 8 squadre saranno: Bramante, Matelica, Senigallia e Loreto (dalle Marche) e Virtus Roma, Fiumicino, Palestrina e Val di Ceppo (dal Lazio). Si giocheranno 8 giornate andata e ritorno ripartendo da questa classifica: Bramante Pesaro, Roma e Fiumicino 10; Senigallia e Matelica 6; Palestrina 4; Loreto Pesaro 2; Val di Ceppo 0. Al termine delle 8 giornate, prime sei ai play-off promozione, per le altre due la stagione finisce. C’è un nome di gran prestigio dunque davanti a Senigallia: la Virtus Roma scudettata, vincitrice pure di una Coppa dei Campioni e ripartita dal basso, ma ambiziosissima.

Stessa formula nel girone Silver, le cui prime 2 dopo 8 giornate giocheranno i play-off promozione con le prime 6 del girone Gold: per le altre il torneo finirà senza scossoni. Quindi il girone Salvezza, dove sarà la Stamura Ancona. I dorici ripartiranno da quota 6 punti, assieme a Mondragone e Pescara Basket, dietro a l’Aquila (10), Civitanova (8) e davanti a Roseto, Grottaferrata e Isernia con 4. Un bottino non male per una Stamura che aveva chiuso ultima la prima fase, ma vincendo ben tre scontri diretti e dunque al via di questa decisiva seconda parte del torneo con i 6 punti conseguenti.

Qui bisogna assolutamente evitare, dopo le solite 8 giornate previste, gli ultimi tre posti: le ultime due infatti retrocedono direttamente in C, mentre la terz’ultima spareggia contro una terz’ultima di un girone più a sud per determinare un’altra retrocessione. Già uscito pure il calendario Gold: la Goldengas debutta nel girone sabato 2 marzo, alle ore 18.30, sul parquet del Fiumicino. Poi ospita in casa la Virtus Roma (10 marzo), va a Val di Ceppo (17 marzo), e chiude l’andata in casa col Palestrina il 24 marzo. Ritorno a campi invertiti, con altre quattro giornate dal 27 marzo, unico turno infrasettimanale, al 21 aprile.

Andrea Pongetti