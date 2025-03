Goldengas, la salvezza è a un passo. Il capitano Giacomini vero leader

Goldengas Senigallia, ci siamo quasi. Era un match da non fallire quello di domenica scorsa in casa contro il Ferentino, l’unica squadra, in questa seconda fase, ad aver battuto in precedenza i biancorossi, proprio nel match d’esordio. E la squadra di coach Petitto non ha fallito nessuno dei due obiettivi: vincere e ribaltare anche la differenza canestri, perché dopo il -3 dell’andata al PalaPanzini Venga e compagni si sono imposti, pur in un match tirato, 78-67. Approfittando del ko del Val di Ceppo, la Goldengas è ora da sola in vetta al girone Play-In Out con 24 punti, a 22 Val di Ceppo e Virtus Civitanova: in base al regolamento, queste tre sarebbero salve. Quindi il gruppo dal quarto all’undicesimo posto, cioè le squadre che farebbero i play-out: nell’ordine Teramo, San Paolo Ostiense (prossimo avversario in trasferta sabato alle ore 18), Vasto e Roseto tutte a 20, Ferentino 18, Palestrina 16, Castel San Pietro 12, Mondragone 6. Chiude Pescara che sarebbe retrocessa direttamente con 4 punti. Alla fine mancano cinque partite, la Goldengas deve difendere quattro punti sulle quarte dunque per salvarsi subito: nell’ordine, dopo la trasferta di sabato nel Lazio, giocherà in casa contro Mondragone e Pescara, in trasferta a Vasto, di nuovo in casa nell’ultima di campionato contro Palestrina. Calendario dunque piuttosto favorevole, con tre match su cinque in casa di cui due con le ultime due in classifica.

Insomma la salvezza pare vicinissima anche perché, con sei vittorie – per giunta consecutive – in sette partite, Senigallia sembra avere qualcosa in più di tutte le altre, trascinata dalla leadership del suo capitano e bandiera Marco Giacomini, che nella prima fase aveva dominato la classifica degli assist del girone con ben 7.7 a gara e in questa seconda è salito a 8.3 a incontro con un 20.1 di valutazione media che lo rendono il migliore dei suoi ma anche uno dei migliori play dell’intera categoria, un lusso per una squadra che sta lottando "solo" per la permanenza. Intanto Gabriele Marini è il nuovo capo allenatore di Osimo in C, ma rimane comunque anche a Senigallia come vice di Petitto in B Interregionale.

Andrea Pongetti