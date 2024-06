Goldengas, Peverada saluta e si studia il futuro

La prima novità della Goldengas che verrà è in uscita: lascia infatti dopo ben otto anni l’ormai storico vice-allenatore della prima squadra Andrea Peverada, anche tecnico del settore giovanile.

Ad annunciarlo è stato lo stesso coach di origine cremonese, ma da anni nelle Marche, 41 anni, pure nella stagione da poco conclusa vice di Andrea Gabrielli. Peverada giovedì ha scritto un lungo post su facebook, colmo di emozione per l’addio a quella che negli ultimi otto campionati è stata la sua società: nel pomeriggio è poi arrivato l’annuncio da parte dell’Attila Porto Recanati, nuova destinazione del tecnico che continuerà nel ruolo di vice della prima squadra, militante come la Goldengas in serie B Interregionale e allenatore dell’under 17.

"Otto anni a Senigallia – ha scritto Peverada sul suo profilo social – in un mondo come quello di oggi sono davvero una vita. Centocinquanta partite esatte da vice-allenatore con la prima squadra, dalla prima a Rimini quando quasi mi perdevo nel tunnel degli spogliatoi all’ultima dei play-off a Pesaro contro il Loreto. Gioie, come quella contro Bisceglie e delusioni, come contro Piacenza, in un viaggio che mi ha portato in giro per l’Italia da Cividale del Friuli fino a Taranto".

"Non posso dimenticare i ragazzi del settore giovanile – continua Peverada –. Centinaia di partite, impossibile contare quante, con le varie annate. Ricordo tutto il percorso fatto con quella che, gelosamente, ritengo essere la mia creatura più bella, l’annata dei ragazzi del 2006-2007-2008. Ti ho dato quello che avevo e che potevo, ti ho sempre voluto bene e rispettato. Ciao Senigallia, con affetto e sincera emozione. Peve".

Ora bisognerà vedere se la Goldengas, oltre al vice-allenatore, dovrà trovarsi anche un nuovo capo-allenatore: Andrea Gabrielli infatti ha l’opzione per rimanere un altro anno, ma la società biancorossa, dopo una stagione da protagonista, potrebbe ridimensionare e non poco le ambizioni visto che il budget per affrontare il torneo rischia di essere sensibilmente ridotto per questa stagione.

La presidente Sonia Fileri ha sottolineato che sono in corso contatti per allargare il sostegno al club e che una decisione verrà presa senz’altro entro la fine del mese: "potremmo puntare ancora in alto, o anche ridurre le ambizioni, dipenderà dai contatti in corso in questi giorni", ha spiegato. L’iscrizione al torneo di B Interregionale, assicura Fileri, non è comunque in discussione.

Andrea Pongetti