Grotta Azzurra da brividi: il sentiero riapre, metà spiaggia sepolta da massi giganti

Ancona, 4 giugno 2024 – Massi giganti lungo la battigia e cumuli di terra arrivata quasi a seppellire le grotte. Il sentiero che porta alla Grotta Azzurra del Passetto, in via Panoramica, è stato riaperto dopo otto mesi di chiusura per i lavori di messa in sicurezza della falesia ma lo scenario che domenica si è presentato ai bagnanti che hanno raggiunto la spiaggia sembrava quello di un attacco di guerra.

Una distesa di macerie regna dopo le prime grotte, le uniche fruibili perché si trovano sotto la rupe già messa in sicurezza. Pietre enormi sono finite lungo il camminamento che permette di arrivare fino al molo, in direzione nord, quasi al confine con lo stabilimento della Fincantieri, sotto il parco del Cardeto. Detriti, vecchi fili elettrici, bastoni di legno, tronchi occupano una buona parte del tratto e hanno seppellito diverse grotte. Il materiale è quello in parte caduto ma in parte fatto cadere durante i lavori (ancora in corso) per sistemare la falesia sovrastante, soggetta a frane e che ha reso pericoloso il passaggio dei bagnanti e di chi ha la grotta nella parte sotto. Le pietre hanno bucato i lastroni di cemento che fungevano da camminamento e prendisole, distrutto muretti che delimitano gli spazi tra una grotta e l’altra per buona parte della battigia.

Il passaggio ai non addetti ai lavori è chiuso con delle recinzioni facilmente apribili tanto che chi ha la grotta oltre il cantiere, nel tratto dove è ancora possibile camminare, riesce ad andarci ma a suo rischio e pericolo. Sulla falesia sono state messe delle balaustre in legno paramassi e la rupe dovrà essere ingabbiata ad una recinzione metallica come è stato fatto nella parte già conclusa dei lavori. Il sentiero della Grotta Azzurra ha riaperto venerdì scorso per permettere ai bagnanti di usufruire di un pezzo di spiaggia libera. Una piccola parte. Nel tratto già concluso dei lavori sono stati installati 5mila metri quadrati di reti di acciaio, lungo 120 metri di falesia e con centinaia di metri di chiodature e barriere paramassi oltre ad un cordolo di calcestruzzo nella sommità.

Lavori che sono costati oltre un milione di euro. Per una spiaggia disponibile per nemmeno della metà della sua grandezza ce n’è un’altra che attende la sistemazione. E’ il tratto sotto l’ascensore, sempre al Passetto. Si attende ancora che i sassi che le mareggiate hanno portato oltre il molo, regalando di fatto una spiaggia che non c’è mai stata (perché era solo cemento), vengano sistemati e livellati. A giugno iniziato non si sa ancora quando sono previsti i lavori. Eppure il servizio di salvataggio con il bagnino sul posto è già iniziato e anche lo stabilimento, Il Valentino, è pronto per posizionare lettini e ombrelloni se solo ci fosse la spiaggia.