"Ha vestito generazioni" L’addio a Ivaldo Tarducci

È stata tumulata ieri mattina al cimitero ‘Le Grazie’ di Senigallia la salma di Ivaldo Tarducci, il 96enne commerciante senigalliese, papà del rapper Fabri Fibra (Fabrizio) e del cantautore e rapper Nesli (Francesco). Lascia anche la figlia Federica. L’uomo è stato per quasi mezzo secolo il titolare del negozio di abbigliamento ‘Tarducci’, uno dei più frequentati della città, in quanto sempre all’avanguardia. Ivaldo Tarducci è deceduto nella giornata di lunedì, ad abbracciare la famiglia sono stati gli amici più cari, una cerimonia privata per evitare i riflettori, com’è sempre stato per la famiglia Tarducci. Il rapper non ha mai fatto segreto delle incomprensioni con i suoi familiari con cui non parla da anni. Circa dieci anni fa, il papà Ivaldo ha venduto la sua attività e negli ultimi tempi non era raro incontrarlo in giro in sella alla sua bicicletta con cui attraversava le vie della città. Nel 2011 era scomparso il fratello Ivan, anche lui titolare di un negozio di abbigliamento, anche se di genere diverso, a poca distanza da quello di Ivaldo. Una famiglia molto conosciuta in città dove la notizia della scomparsa di Ivaldo si è diffusa nella tarda serata di mercoledì, a poche ore dalla cerimonia di tumulazione che si è svolta ieri mattina. Tanti gli attestati di vicinanza, anche il sindaco Massimo Olivetti ha voluto inviare un messaggio di cordoglio ai familiari di Ivaldo: "Una persona molto conosciuta e stimata da tutti, Ivaldo ha rappresentato il mondo del commercio senigalliese per molti anni con il suo storico negozio di abbigliamento -Tarducci Ivaldo Jeans- che ha vestito tutti noi ragazzi appassionati di jeans alla moda – il cordoglio del sindaco Massimo Olivetti e gli Amministratori - Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci. Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari".

Tanti i post che in queste ore circolano sui social cittadini che ricordano Ivaldo: "Sei di Senigallia se…compravi i jeans da Tarducci" è la filastrocca, ma anche "se ne va un pezzo di storia del commercio della città" il ricordo di Confartigianato.

"Una grande istituzione – il ricordo commosso di Paola Boccolucci –. Ha vestito intere generazioni, facendo del jeans il suo simbolo più forte e distintivo. Innumerevoli ricordi mi legano al suo piccolo gioiello del corso 2 giugno".