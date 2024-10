I 100 anni dell’istituto professionale nel ricordo del ragazzo suicida

Teatro Pergolesi gremito ieri pomeriggio per il centenario dell’istituto Professionale di Jesi, istituita nel 1924 e inaugurata nell’attuale sede di via Raffaello Sanzio. In apertura un minuto di raccoglimento in ricordo di Leonardo, il ragazzo di Montignano vittima di bullismo e morto suicida, seguito dalle parole della dirigente scolastica dell’Istituto, Maria Rita Fiordelmondo: "Ragazzi, siete importanti per noi". L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio regionale, è stata l’occasione per la presentazione del libro di Gianfranco Gualdoni "La scuola industriale di Jesi" dei "Quaderni del Consiglio regionale". Un volume di oltre 400 pagine che ripercorre la storia di una scuola che ha formato, avviato al lavoro e creato occupazione nel territorio jesino e non solo. Presenti tra gli altri il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e il presidente del consiglio regionale Dino Latini che ha commentato: "I cento anni non rappresentano solo un numero, ma la testimonianza di un percorso che ha segnato la vita di generazioni di giovani, formando non solo professionisti competenti, ma cittadini consapevoli e responsabili".