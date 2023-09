I 60 anni dei Nomadi, sul palco salgono i senigalliesi "Musaico"

Un onore che non capita tutti i giorni. I Musaico, gruppo senigalliese guidato da Marco Petrucci e Francesco Ferrandi, questa sera suoneranno prima dei Nomadi in un grande concerto a Casalromano (Mantova) in occasione del raduno nazionale dei fans che saranno in Lombardia a festeggiare i 60 anni dello storico gruppo emiliano di Beppe Carletti.

Dal 1989 verso il paese mantovano in migliaia si muovono da tutta Italia per assistere al live dei Nomadi: quest’anno l’occasione è ancora più importante perché l’evento coincide con i 60 anni di vita del gruppo. L’invito arrivato ai Musaico è dunque più che mai prestigioso ma non casuale: Petrucci e Ferrandi da anni infatti scrivono canzoni per i Nomadi, anche nell’ultimo album. Si inizia alle 21.30: prima i Musaico sul palco, ad eseguire le canzoni scritte per i Nomadi, poi il concerto degli stessi Nomadi. Alla fine, festa tutti assieme davanti a un pubblico record.

a. p.