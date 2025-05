Voli cancellati tra Ancona e Milano Linate: "I passeggeri chiedano il risarcimento"

Problematiche del vettore Sky Alps e voli Ancona-Milano e ritorno cancellati giovedì 15 maggio. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Ancona e Milano Linate. "Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri. Sembrerebbero escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike. Infatti nella giornata di ieri nella tratta aerea in questione vi era buon tempo", evidenzia Italia Rimborso, ricordando ai passeggeri "che possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea", rivolgendosi con un’istanza alla compagnia aerea, ad una claim company come ItaliaRimborso.it o ad un caf.