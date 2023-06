I 90 anni di Pistoletto "Italia riciclata" all’Omero

Oggi, 25 giugno 2023, il Maestro Michelangelo Pistoletto, uno dei geni del Novecento, compie 90 anni. Nelle Marche solo Ancona custodisce una sua opera. Il Museo Omero, per la precisione, che dedica a lui questa giornata, con la nuova inaugurazione e riallestimento della sua "Italia riciclata", che torna nelle sale del museo dopo varie esposizioni fuori sede.

La festa durerà tutta l’estate con "Dialoghi differenti", un calendario di incontri a ingresso gratuito, che prenderanno avvio oggi (ore 18) con la partecipazione di ‘Negozio Leggero’. Per Pistoletto la realtà non è fatta solo di cose, ma anche e soprattutto di persone che hanno in comune solo le differenze. Per questo prendono avvio "Dialoghi differenti", una serie di incontri intorno all’opera dove ognuno potrà prendere posto per confrontarsi su temi che ci riguardano da vicino: l’ecosostenibilità, il riciclo, l’inquinamento, l’economia circolare, l’ambiente, la cooperazione. I "Dialoghi differenti" sono l’esatto opposto di un convegno o di una tavola rotonda. Non poche persone che parlano a tante, ma tutte e tutti che parlano e ascoltano.

Inizia "Negozio Leggero", la prima rete al mondo di negozi specializzati nella vendita di prodotti sfusi e con il vuoto a rendere, che ha sede anche in Ancona. L’obiettivo è rendere semplice e felice la scelta di vita senza rifiuti. Si parlerà di salvaguardia dell’ambiente, sana alimentazione, filiere certificate, prodotti naturali e allo stesso tempo efficaci e piacevoli all’uso.

Il Museo Omero cerca di dare il suo contributo al cambiamento ricordando il pensiero di Michelangelo Pistoletto che dice: "Credo che il futuro nostro sia riprendere tutto ciò che abbiamo abbandonato, scartato nel passato, riconsiderarlo, riportarlo al presente e da questo presente creare il futuro".