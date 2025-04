I DNA all’Arena sul mare: viaggio sonoro nell’universo dei Pink Floyd

Cinquant’anni fa usciva "Wish you were here", uno dei capolavori più amati dei Pink Floyd. Per celebrare l’anniversario la storica band anconetana DNA sta preparando un grande concerto che giovedì 24 luglio (ore 21.30) animerà la suggestiva Arena sul mare al Porto antico di Ancona.

L’appuntamento è organizzato dalla società di concerti Universal Events Srl di Emanuel Pàstina.

I DNA porteranno sul palco uno show unico e coinvolgente, in cui luci, suoni ed emozioni si fonderanno per far rivivere nella dimensione live gli indimenticabili brani dell’album, e non solo.

Su tutti, quello che dà il titolo al disco, con il suo leggendario assolo di chitarra acustica firmato David Gilmour, e ‘Shine on you crazy diamond’, canzone dedicata all’ex componente della band, il mitico Syd Barrett.

Il concerto sarà un vero e proprio viaggio sonoro attraverso l’universo dei Pink Floyd, con una selezione di brani storici e atmosfere psichedeliche che hanno segnato intere generazioni.

Sul fronte della qualità artistica i DNA rappresentano una garanzia assoluta.

Sulle scene da oltre trent’anni, la band ha al suo attivo centinaia di concerti in Italia e all’estero.

La formazione è composta da Paolo Fiorini e David Mancinelli (chitarre e voci), Marco Mannini (tastiere), Mirco Agostini (basso), Robertino Riminucci (sassofono e percussioni), Gianni Zitti (batteria), Nunzia Senigagliesi e Daniela Canova (cori).

I biglietti sono disponibili da oggi su TicketOne. Da ricordare che il giorno successivo al concerto, venerdì 25 luglio, sul palco dell’Arena al Porto antico salirà il professor Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista ed opinionista, che porterà ad Ancona il suo spettacolo dal titolo ‘Il Reato di Pensare’. Anche questo appuntamento è organizzato dalla Universal Events Srl.

r. m.