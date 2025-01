I ladri tornano nell’hinterland. Ma i bottini sono molto magri

Colpi nell’hinterland, i ladri scappano con un magro bottino. A distanza di alcune settimane ignoti sono tornati a colpire a Corinaldo, in via Santa Maria e via Spontini. I furti sono stati messi a segno mercoledì pomeriggio: i malviventi sono entrati dopo aver forzato in uno dei tre casi la porta mentre negli altri due si sono introdotti attraverso la finestra. Una volta all’interno hanno rovistato ovunque alla ricerca di oggetti di valore. Due colpi sono stati messi a segno in via Santa Maria e l’altro in via Spontini. Tutti i furti sono stati effettuati mentre i proprietari erano fuori e si sono accorti una volta entrati, quando hanno trovato l’appartamento completamente sottosopra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Ignoti sono tornati a colpire dopo alcune settimane di stop: un’altra ondata di furti che ha fatto riscattare l’allarme tra i residenti che non hanno notato nei giorni precedenti movimenti sospetti. Ladri che nelle scorse settimane non avevano risparmiato nemmeno alcuni quartieri della spiaggia di velluto dove si erano introdotti, attraverso le grondaie. Continuano anche i furti di biciclette: due quelle rubate nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria.