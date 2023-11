I risultati della Serie A2

Vittoria del TC Villasanta nella sesta giornata del girone 2 della serie A2 a squadre maschile. La formazione brianzola si è imposta 4-2 sul Colle degli Dei mettendo una decisiva ipoteca nei singolari. Ad aprire le danze è stato Federico Arnaboldi. Il comasco ha piegato Francesco Ferrari per 60, 63, imitato da Andrea Borroni che non ha lasciato scampo ad Andrea Fantini per 64, 63. A poco è servita la sconfitta di Davide Albertoni contro Giuseppe Tresca per 64, 63, perchè il francese Mathias Bourgue si è imposto su Luca Fantini per 62, 63 e lo stesso francese ha messo la firma insieme ad Arnaboldi nel doppio dominato su Luca Fantini ed Elio Josa Lago per 62, 63. Insignificante il ko rimediato da BorroniAlbertoni (64, 76 da Andrea FantiniFrancesco Ferrari). Con i tre punti conquistati, Villasanta aggancia lo stesso Colle degli Dei a quota 7 punti in classifica, dietro a Santa Margherita Ligure (12) e Tennis Comunali Vicenza (9).

In campo femminile arrivano due sconfitte per i team lombardi. Il Bal Lumezzane ha incassato un 1-3 sul campo del Cus Catania. A una sola gironata dal termine, Lumezzane rimane a 3 punti, davanti di una sola lunghezza su Cagliari e Copertino, che chiudono la classifica. Nel girone 2 giornata da dimenticare anche per il Club Tennis Ceriano, superato 1-3 dal Tennis Club Prato. Ora Ceriano si trova all’ultimo posto con un solo punto, a pari merito con il Tennis Club Baratoff.

S.D.S.