I tifosi sono pronti per l’esodo: polverizzati i biglietti disponibili

Sono già terminati i 741 biglietti messi a disposizione dagli anconetani per la partita di domenica all’Adriatico di Pescara. Non certo tanti, vista la capienza dell’impianto, ma quelli sono i posti disponibili nel settore ospiti dello stadio pescarese, sicuramente più di quelli spesso a disposizione in altri stadi di serie C. Due giorni di prevendita e biglietti già esauriti, quindi, per i tanti anconetani che non vogliono perdersi l’ultima trasferta della stagione regolare che coincide con il derby dell’Adriatico, una sfida sempre molto sentita in cui l’Ancona cerca indispensabili punti salvezza. Il contorno della propria tifoseria, che dunque sarà presente in maniera massiccia, domenica, a sostenere i dorici, sarà fondamentale per dare alla squadra quello stimolo in più per tentare di superare l’ostacolo.

D’altra parte la tifoseria biancorossa è un punto di forza dell’Ancona, soprattutto in trasferta: l’Ancona si trova al 36esimo posto di tutte le tifoserie d’Italia con 411 spettatori in media a partita giocata lontano dal Del Conero, un dato che la pone davanti a squadre di serie B come Como, Ternana, Spezia, Venezia e anche davanti allo stesso Ascoli, ma anche a squadre di serie A come Empoli (336 spettatori in media in trasferta) e Udinese (272). Delle squadre di serie C, in questa speciale graduatoria di pubblico al seguito in trasferta, l’Ancona si trova dietro ad Avellino (642), Mantova, Juve Stabia, Vicenza, Cesena e Padova, dunque al settimo posto sulle sessanta squadra che compongono i tre gironi di C, per esempio davanti a formazioni come il Pescara (367) o come il Foggia (350).

Un dato importante e di cui i sostenitori anconetani possono andare orgogliosi, anche se in questa sfortunata stagione l’Ancona ha conquistato solo due vittorie in trasferta, a Olbia nella sesta giornata di andata, 0-1 con gol di Energe, e a Pineto nella terza di ritorno, gol di Energe e Spagnoli e poi di Njambé. Il fattore pubblico non ha portato grandi benefici all’Ancona, finora, nonostante il suo eccellente posizionamento nel panorama nazionale. Non è più il pubblico di tanti anni fa, si ricordi per esempio la celebre trasferta del 7 giugno 1992 a Bologna, dove l’Ancona conquistò la sua prima promozione nella massima serie di fronte a circa 12mila tifosi biancorossi, ma anche gli 8mila a Perugia per Ascoli-Ancona con promozione in B dell’11 giugno 2000, oppure gli 8mila a Livorno nel 7 giugno 2003, occasione della seconda promozione in A. Quelli erano numeri da record, veri e propri esodi sportivi che hanno contribuito a scrivere pagine di storia calcistica di Ancona. Ma domenica a Pescara saranno comunque tanti i tifosi biancorossi pronti a cantare, sventolare bandiere e sciarpe a sostegno di Gatto e compagni.

g. p.